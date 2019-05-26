بالوثيقة: محكمة جنح الكرخ تحدد موعد محاكمة امين عام اللجنة الأولمبية حيدر الجميلي

حددت محكمة جنح الكرخ، موعد محاكمة امين عام اللجنة الأولمبية حيدر الجميلي.

ونصت وثيقة صادرة من محكمة استئناف الكرخ على، “تبليغ حيدر حسين علي، على موعد المحاكمة المصادف 12/ 6/ 2019، بالحضور أمام هذه المحكمة وإرسال التباليغ اليها قبل موعدالمحاكمة وبدون تأخير”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مقرب من اللجنة الاولمبية في حديث إن، “الجميلي متهم بالتهديد بصفته رئيسا لاتحاد الفروسية”، مبينا أن، “التبليغ الحالي هو الثالث لحضور المحكمة بعد ان تعذر حضوره سابقا بسبب سفره خارج العراق”.

وأضاف أن، “المشتكي هو احد الفرسان الموجودين في اللعبة، بعد ان تعرض لتهديد قبل اكثر من سنة ونصف من قبل مجهولين، وتقدم بشكوى ذكر فيها تفاصيل التهديد الذي طلب منه ترك اللعبة من دون ذكر الاسباب”.

وبين أنه، “وبعد مرور فترة طويلة على التهديد والشكوى التي سجلت ضد مجهول، ذكر الجميلي لعدد من اهل اللعبة بأنه هو من قام بتهديد الفارس (ن.أ)، فبادر عدد من هؤلاء باخبار المشتكي الذي قام بدوره باحضار الشهود امام القاضي للادلاء بإفاداتهم وسجلت الدعوى ضد رئيس اتحاد الفروسية الامين العام للجنة الاولمبية حيدر الجميلي”.