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بحضور بارزاني .. تخرج اكثر من 1000 عنصر من البيشمركة من دورة عسكرية

بحضور زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اجريت اليوم السبت مراسم تخرج اكثر من 1000 عنصر من قوات البيشمركة في قضاء سوران بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتخرج بهذه الدورة التي استغرقت ثلاثة اشهر 1139 عنصرا في قوات 80 التابعة لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان.

وقال مسؤول قوات 80 في البيشمركة نجات علي في كلمة له خلال المراسيم ان “الهدف من هذه الدورة هو تنظيم قواتنا”، مردفا بالقول انه “وفق المتغيرات التي تشهدها المنطقة يتعين على قوات البيشمركة ان تتحلى بالعقيدة الوطنية”.

واشاد بما ابدته قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش قائلا انها “حاربت التنظيم وتصدت له بأسلحة بسيطة وبروحية عالية”.

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