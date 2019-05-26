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حراك الجيل الجديد يقود تظاهرات جماهيرية في السليمانية للإفراج عن زعيمه و11 متطوعا

اعلن حراك “الجيل الجديد” يوم السبت عن تنظيمه تظاهرات احتجاجية الثلاثاء المقبل للضغط على السلطات الامنية في السليمانية للإفراج عن زعيم الحراك شاسوار عبد الواحد، و11 ناشطا ومتطوعا.

وعقد اعضاء قيادة الحراك مؤتمرا صحفيا في مدينة السليمانية تلوا فيه بيانا جاء بملخصه انه “منذ قرابة 10 ايام قد تم القاء القبض على زعيم الحراك شاسوار عبد الواحد وكذلك الحال تم القبض على 11 متطوعا في الحراك منذ حوالي شهر كامل”.

واضاف الاعضاء القياديون ان “هؤلاء المعتقلين هم بذمة الاجهزة الامنية في السليمانية وبالتالي نحمل هذه الجهات مسؤولية سلامة المعتقلين”.

وناشد الحراك في بيانه “الاحرار كافة للحضور في يوم الثلاثاء المصادف 28/ 5/2019 تظاهرات جماهرية في السليمانية بهدف الضغط على السلطات الامنية في السليمانية للافراج عن المعتقلين”.

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