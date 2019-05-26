حرب المولدات تشتعل والبغداديين يناشدون محافظ بغداد !

زهير الفتلاوي

مازال اصحاب المولدات الاهلية يبطشون بالمواطنين ويعلنون الحرب مطلع فصل الصيف الحار . مجلس محافظة بغداد يعلن التسعيرة الدورية ولكنها اشبه بالوهمية وتعد حبرا على ورق ولا احد يلتزم بها المجالس البلدية شريكه لأصحاب المولدات وهناك تواطؤ حين يقدم المواطن الشكوى بحجة اعطاء المعلومات كاملة ولكن بعد ساعات قليليه يتم الاتصال مع صاحب المولدة ويتم ابلاغه باسم وعنوان الشخص المشتكي، ولا حلول جذرية لهذه المشكلة بحجة عدم وجود حصة كاز والكهرباء الوطنية تنقطع باستمرار ومن هذه الاعذار لا حلول والموطن ينتحر، ويتذمر والمسؤول يتفرج . بحاجة لقرار من مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس المحافظة ما شاء الله يا مكثر المجالس.. ولا اصلاحات للموطن البغدادي ، قانون لأنصاف المواطن يتم تدوين الشكوى ويجرى الكشف الميداني وبيان التسعيرة الرسمية ولماذا لا يلتزم اصحاب المولدات ولا يتم الكشف عن اسماء المشتكين لأصحاب المولدات حتى تحصل المشاكل والتهديد بالعشائر والعصابات . وهناك مقترح دفع الاجور لدى المجالس البلدية وفق وصولات رسمية وحسب تسعيرة مجلس المحافظة نطالب محافظ بغداد فلاح الجزائري التنسيق والمتابعة مع بقية الجهات المسؤولة وزارة النفط ، وزارة الكهرباء نريد اجتماع يضم لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ومدراء مراكز التوزيع في وزارة الكهرباء والقيادات الامنية والوحدات الادارية والكوادر المتقدمة في المحافظة يجب ان يعقد اجتماعاً طارئ في مبنى المحافظة لمناقشة إلية عمل مولدات الطاقة الكهربائية وساعات التشغيل والقطع وسعر الأمبير ومحاسبة المخالفين، لا سميا وعود المحافظ بقوله إن المحافظة عازمة على تقديم ما هو أفضل للمواطنين فيما يخص تحسين الطاقة الكهربائية والخدمات بهدف الوصول إلى ما تسعى إليه المحافظة من خلال التنسيق بين مجلس المحافظة ومديريات الكهرباء لمعرفة ساعات التشغيل الفعلية وكذلك الزيارات المفاجأة الى اصحاب المولدات في جميع مناطق بغداد نطالب وقفة جادة من رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي ونقول له اين العدالة ؟ . ليس منطقيا ان يقف مجلس محافظة بغداد في ضل هذه الامكانيات عاجزا من ردع المخالفين وهم يستغلون المواطنين في ضل هذه الحرب الصيفية والموسمية وربما نحتاج الى ميثاق شرف بين المسؤول وصاحب المولدة . متى ياترى تحل هذه الفوضى تسبَّبت بها المجالس البلدية وتنظيف جيوب المواطنين حربُ الاستئثار والاحتكار والاستغلال والاتفاق بين اصحاب المولدات على المواطنين نطالب السيد رئيس مجلس محافظة بغداد بردع المتجاوزين وخاصة في منطقة العامرية والعطيفية وحي الفجر في الشالجية ، والمستنصرية لا تحل المشكلة بتقديم لافتة يدون فيها نصب مولدات اهلية جديدة وهذه ليست حلول يجب متابعة الموضوع وملاحقة المخالفين وتوقيفهم وردعهم ولا يجوز التستر عليهم ننتظر حق الرد والايضاح من محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة .