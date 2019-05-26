زراعة صلاح الدين: الدفاع المدني أنقذ أكثر من 20 ألف دونم من حرائق متعمدة

أكدت مديرية زراعة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، أن الحرائق التي طالت المحاصيل في المحافظة كانت متعمدة، فيما أكدت ان الدفاع المدني تمكن من إنقاذ أكثر من 20 ألف دونم زراعي.

وقال مدير المديرية سعد تركي، إن «أعداد حوادث الحرائق في تزايد مستمر وتوزعت في مناطق مختلفة من المحافظة في قضاء تكريت وناحية العلم وقضاء بيجي والصينية وجزيرة تكريت، وتعتبر هذه المناطق من أكثر المناطق إنتاجية بكميات المحاصيل».

وبين تركي، أن «المساحات التي تضررت نتيجة الحرائق تجاوزت الـ 500 دونم، وبلغت المساحات التي تم إنقاذها من قبل الدفاع المدني أكثرمن 20 ألف دونم».

وأضاف مدير زراعة محافظة صلاح الدين ، أن «عدد حوادث الحرق تجاوزت الـ 144 حادثاً ابتداء من الأول من أيار الجاري وحتى اليوم».

وشهدت محافظات عدة خلال الأيام الماضية حدوث حرائق طالت مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالحنطة.