صحة الكرخ / تقوم بتحويل العاملين بالاجور اليومية الى عقود

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن تحويل الموظفين العاملين باجور يومية الى عقود و ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل العاملين باجور يومية الى عقود و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) قمنا بتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود حيث تم الاسراع باجراءات التحويل من خلال اعداد لجنة تقوم بتنظيم كافة الاستمارات و المعلومات لكافة الاجراء اليوميين في مؤسساتنا الصحية و تكييف اوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم

واضاف مسؤول وحدة التعينات في دائرة صحة بغداد الكرخ (مصطفى رياض عبد) بناءا على توجيهات مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) بالاسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود حيث تم استكمال كافة الاجراءات و ملىء الاستمارات بالعاملين بصفة عقود .

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