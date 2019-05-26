“ضي الكمر” برنامج حواري رائع من mbc عراق!!

حامد شهاب

نجاح باهر ، حصده البرنامج الحواري الشيق والعذب ” ضي الكمر” من قناة mbc عراق، الذي يديره الشاعر العراقي المعروف ، والمتمكن من إدارة الحوارات التلفزيونية مأمون النطاح، وحقق شهرة، ربما لم يبلغه أي برنامج تلفزيوني حواري عراقي هذه الأيام !!

“ضي الكمر” ، الذي يبث الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من قناة mbc عراق ويستمر حتى الثانية والربع من أيام رمضان المبهجة، يعد بشهادات مختصين وخبراء في مجال التقديم التلفزيوني طفرة نوعية متقدمة مفعمة بالتفاؤل والأمل ، منحت ملايين المشاهدين في العراق وخارجه، ان يكون ” ضي القمر” إطلالة واعدة تبشر بالخير ، إن في هذا البلد طاقات دفينة ، من جواهر الدرر، وهي تقدم لنا ، أقمارا وكواكب يتلألأ وهجها في سماء الابداع العراقي ونجومه اللامعة ، ما يشكل علامة فارقة جديدة ومفرحة في مجال تقديم الحوارات التلفزيونية، المثيرة والشيقة، لابد وان تقابل تلك الإطلالة البهية ، بكل هذا الترحاب والسرور من ملايين المشاهدين !!

لقد حصل برنامج ” ضي الكمر” ليس على ثناء ملايين المشاهدين الذين يتابعون هذا البرنامج فقط ، بل حتى على تقدير الضيوف الذين هم على درجة عالية من الابداع والتاريخ المعطاء والسيرة العطرة، الذين تم اختيارهم بعناية ، ولهم تأريخ حافل بإنجازات كثيرة في مجال الابداع الثقافي والفني والرياضي وكل صنوف الإبداع الإنساني، وقد أشادوا بالطريقة والإسلوب الرائع والمهني المحترف الذي يدير به النطاح حلقات هذا البرنامج طوال أيام شهر رمضان المبارك!!

وبرنامج ” ضي الكمر” هذا ، يعد انتقالة نوعية سارة في مجال الحوارات التلفزيونية الناجحة هذه الأيام..وهو بالإضافة الى الشخصيات الأدبية والفنية والثقافية الأكثر إبداعا وعطاء ضمن ساحتها الرحبة، التي تتم إستضافتها ، فإن طريقة وأسلوب الحوارات وطريقة التقديم التي أجادها الشاعر والاعلامي مأمون النطاح قد أعطت المشاهدين فرصة غاية في الروعة للاستمتاع بكل تلك الحوارات التي تقدم بإسلوب السهل الممتنع والهادف ، ويتم اختيار الأسئلة بطريقة حوارية تبتعد عن الإسهاب والرتابة وتبحث عن إجابات مهمة عن شخصية (الضيف) محور الحوار ، وتكشف الكثير عن تلك الشخصية ، وسماتها وأبرز خصالها، التي يجد فيها المشاهد متعته في التعرف على مكنوناتها واسرارها !!

من أبرز السمات والخصال التي يتميز بها مقدم البرنامج هي العفوية في التقديم، وشخصيته تكتسب من مقومات الهيبة والاحترام، والتفاؤل، والخبرة والالمام بكل سمات شخصية الضيف ومسيرته الابداعية، وربما يكشف أسرار قد تناستها ذاكرة الضيف، وهو يتنقل من فقرة الى أخرى على طول فترة البرنامج الذي يستمر لساعة ونصف تقريبا، دون ان يصاب المشاهد بالملل ، كما هو حال برامج رمضانية من قنوات اخرى ، وهو يبقى يمسك بمشاهديه، ولا يدعهم يغادرونه، وهم في لهفة وتوق مستمرة للبحث عما يشبع نهمهم الى معرفة خصال تلك الشخصيات المؤثرة والفاعلة في الساحة الثقافية والفنية والابداعية العراقية، ويكشف الكثير عنها مما لم يكن قد عرفه عنها في حوارات سابقة، ما يعد بحق ، ارتفاعا بالذائقة العراقية لكي يرتقي بها الى ما يشكل مصدر فخر وارتياح ، أرغم فيه المشاهدين على متابعة كل فقراته، وهو يشدهم من انتقالة مريحة الى أخرى.

برنامج ” ضي الكمر” خرج عن كل ما هو مألوف وكلاسيكي، و (شك الثوب) كما يقول أهل الانبار، وفاق في إسلوب التقديم على برامج مماثلة ، واكتسح جمهورا واسعا ورائعا ، يحسده عليه الكثيرون، وها هو مقدم الحوارات المتألق الهياب يتقدم صفوف المبدعين ، وهو واثق الخطوة يمشي ملكا!!

تحياتنا الى شاعر الأنبار ، بل شاعر العراق في خلقه وأخلاقه وعلمه الغزير مأمون النطاح ، وقد حقق كل تلك النجاحات المبهرة ، في برنامجه الأكثر من روعة ” ضي الكمر” ، والجديد في أسلوب التقديم واختيار الفقرات ومضامين الأسئلة المحكمة والمتقنة، وبقي قمرا منيرا ، يضيء ليالي الظلمة، حتى إكتمل ابداعه بدرا يعود الينا هلالا..وأمنياتنا له من أهل الانبار ومن ملايين العراقيين الذين تابعوه بلهفة وإشتياق ، على مدار أيام الشهر الفضيل، بالتوفيق الدائم..وله من كل النخب الثقافية والفنية العراقية ورموزها ومن كل بسطاء العراق وكادحيه ألف تحية وسلام!!