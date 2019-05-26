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عبد المهدي وظريف يناقشان تجنيب المنطقة الحرب

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مساء اليوم السبت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة بغداد .

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية اليوم انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق وايران ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس روحاني الى العراق و رئيس مجلس الوزراء الى ايران”.

واضاف البيان انه “جرى التداول في الاوضاع الاقليمية والدولية وكيفية تجنيب البلدين والمنطقة اضرار العقوبات و مخاطر الحرب مع التأكيد على اهمية الأمن والاستقرار للمنطقة وكيفية الابقاء على الاتفاق النووي وكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين وشعوب المنطقة”.

ووصل ظريف في وقت سابق من اليوم الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام سيلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، والقادة السياسيين، وسيزور وزير الخارجية الايراني كل من محافظة النجف وكربلاء.

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