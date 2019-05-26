فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز كأس إسبانيا

عمق فالنسيا جراح برشلونة حامل اللقب في الاعوام الأربعة الماضية واحرز لقبه الثامن في كأس اسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 “السبت” في المباراة النهائية على ملعب “بنيتو- فيامارين” في اشبيلية.

وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل ان يقلص الارجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز ان يصبح أول فريق تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليا. وكان برشلونة قد ودع نصف نهائي دوري ابطال اوروبا امام ليفربول الانكليزي مهدرا تقدمه بثلاثية ذهابا قبل ان يسقط برباعية موجعة في ملعب انفيلد.