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قضاة واساتذة وموظفون محتجون يرفعون شكوى ضد وزير مالية كوردستان

رفع عدد من القضاة والاساتذة والموظفين المحتجين، يوم السبت، شكوى عن طريق 15 محاميا ضد وزير مالية واقتصاد اقليم كوردستان ريباز حملان والحكومة، بسبب ما يزعمونه من اختفاء رواتب الموظفين في الاقليم لعدة اشهر.

وتم اليوم السبت الاعلان عن حملة باسم “اعادة رواتب شهر كانون الثاني لغاية نيسان 2019” من قبل عدد من القضاة والاساتذة والموظفين والناشطين المدنيين.

وجاء في الاعلان ان الجميع يعلم بان مبالغ رواتب اشهر 1- 4 من عام 2019 قد وردت لحكومة اقليم كوردستان، الا انها قامت بتوزيع رواتب شهري 1-2 فقط، مضيفا انه بسبب ذلك قامت مجموعة من المتعاطفين من النشطاء المدنيين والمنظمات والقضاة والمحامين والاساتذة المحتجون باتخاذ اجراءات تسجيل شكوى لدى المحكمة الاتحادية في بغداد وفي اقليم كوردستان.

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