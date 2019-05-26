قوات الجيش العراقي تقتل عنصرين من داعش بعد اشتباكات غرب الموصل

اعلنت قيادة الفرقة 20 التابعة للجيش العراقي يوم السبت عن قتل عنصرين من تنظيم داعش في عملية عسكرية نفذتها غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقالت قيادة فرقة المشاة العشرين في بيان انها نفذت عملية استباقية بأشراف قائد الفرقة العميد الركن شيرزاد عزيز رشيد في منطقة الجزيرة جنوب تل عبطة بعمق ه٣ كيلو متر .

واوضح البيان انه تم تنفيذ العملية من خلال القوة العسكرية المشتركة كل من فوج الثاني والفوج الثالث لواء المشاة الثالث والأربعون وقوة من شرطة تل عبطة وبمشاركة فوج ٦١ وفوج ٦٥ الحشد العشائري، منوها الى انه تم المباشرة في تنفيذ العملية في الساعة ٦٠٠ قرية ابو عبات غرب الحضر .

وتابع البيان انه أثناء تطويق القرية خرجت دراجة نارية تقل عنصرين من تنظيم داعش تم ملاحقتهما ومحاصرتهما بعد المواجهة والاشتباك معهما تمكنت القطعان من قتلهما وجلب جثثهم وتم تسليمها إلى مركز شرطة تل عبطة، مشيرا الى انه تم إكمال تفتيش القرية بالكامل دون وقوع اي خسائر ضمن صفوف القطعات.