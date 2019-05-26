مصدر عشائري يكشف حصيلة تفجير ربيعة

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق ‹المتنازع عليها› الشيخ مزاحم الحويت، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لانفجار سيارة مفخخة غربي مدينة الموصل.

وقال الشيخ الحويت، لـ (باسنيوز)، إن «السيارة المفخخة انفجرت في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى».

وبين أن «الحصيلة الأولية للانفجار هي (6) قتلى و(11) جريح».

محذراً من أن «الحصيلة ممكن أن ترتفع، فالسيارة انفجرت في سوق شعبي مزدحم جداً».

وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إن «سيارة ملغمة نوع كيا حمل كانت مركونة في سوق قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة انفجرت ما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين بجروح».

وتشهد محافظة نينوى بين الحين والآخر، انفجارات وعمليات اغتيال نتيجة الأوضاع الأمنية المضطربة في المحافظة، التي دمرت أكثر من 80% من بيوتها ومبانيها، إبان تحريرها من سيطرة تنظيم داعش عام 2017.

وبالرغم من إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش المتشدد عام 2017، إلا أن التنظيم مازال يمتلك إمكانية شن بعض الهجمات على أماكن وأقضية في محافظات وسط وشمال العراق، فيما تواصل السلطات العراقية، في مختلف المدن والمحافظات، ملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش، تحسّباً لظهوره مُجدّداً بعد أن خسر جميع المناطق التي كان يسيطر عليها منذ إعلان (دولة الخلافة) عام 2014.