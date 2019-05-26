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مكياج سلافة معمار في مسلسل الحرملك… استلهمي منه

إليكِ أبرز الخطوات التي تعتمدها سلافة للحصول على مكياج قويّ يناسب دورها، استوحي منه مكياجك الخاص في المناسبات.

سلافة معمار تبرز جمال عينيها
سلافة معمار تبرز جمال عينيها

مكياج عيون دخاني

تتمتع سلافة معمار بعينين زرقاوتين لوزيتين، يتيحان لها المجال في ابتكار أسلوب المكياج الذي يحلو لها. وفي حلقات مسلسل الحرملك استطاعت سلافة أن تُظهر جمال عينيها بشكل ساحر من خلال اعتماد مكياج عيون دخاني قويّ، أحياناً يميل إلى الألوان الترابية من البني والبيج والبرونزي، وأحياناً أخرى يميل إلى درجات الرمادي والأسود. وظلال العيون هذه تزيد من سحر نظراتها وتجعل مكياج عينيها أكثر جرأة.

لوحة ظلال عيون دخانية
ظلال عيون لمكياج دخاني

 

ماسكرا مكثّفة للرموش

جميعنا يعلم مدى تأثير الحاجبين وشكلهما على ملامح الوجه بشكل عام، لذا تعمد سلافة إلى تنظيف حاجبيها مع إبقاء شكلهما الطبيعي ما يساعدها في إبراز جمال مكياجها بشكل عام، وتضفي سلافة لمسة غنيّة على مكياج عينيها من خلال اختيار ماسكرا مكثّفة للرموش وتمنحها في الوقت نفسه مزيداً من الطول.

ماسكرا لتكثيف الرموش
ماسكرا من ديور

البلاش بدرجات البرونز

لأن سلافة معمار تتمتع بـبشرة بيضاء شاحبة نوعاً ما، فهي تظهر في مسلسل الحرملك بملامح دافئة من خلال اختيار كريم أساس أغمق درجة أو اثنتين من لون بشرتها الطبيعي، وتضيف إليه القليل من البلاش البرونزي.

بلاش باللون البرونزي
بلاش من كلارنس

أحمر الشفاه الداكن

وتختتم سلافة مكياجها بـأحمر الشفاه الذي يشكّل العنصر الأبرز في مكياجها في هذا المسلسل حيث أنها تختارها دائماً بلون داكن يتراوح بين الأحمر والتوتي، وبتركيبة نصف لمّاعة.
أما تسريحات شعر سلافة في الحرملك فهي تناسب شخصيتها كثيراً حيث يبدو في أغلب الأوقات منسدلاّ بطريقة عفوية مع عقدة نصفية في بعض الأحيان.

أحمر شفاه داكن
أحمر شفاه من نارس

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