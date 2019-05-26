نائب يهاجم الحلبوسي ويتهمه بتهديد المسار التشريعي والرقابي

هاجم عضو مجلس النواب طلال الزوبعي، السبت، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، متهما الاخير بتهديد المسار التشريعي والرقابي في العراق.

وقال الزوبعي في تغريدة له بموقع تويتر ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يهدد المسار التشريعي والرقابي في العراق بمنعه تأدية القسم لثلاثة نواب حكمت لهم المحكمة الاتحادية باستبدالهم بنواب آخرين”.

وأدى ستار جبار عباس اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بدلا من النائبة اجيال كريم بعد نقض المحكمة الاتحادية لقرار مجلس النواب بناء على الاعتراض المقدم من ستار جبار وحلوله محل اجيال كريم لعضوية المجلس عن محافظة ذي قار.