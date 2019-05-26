نينوى: مواجهات بين الجيش والحشد الشعبي في البعاج والقيادات الأمنية تحتوي الموقف

أفادت مصادر مطلعة باحتواء التوتر الحاصل في قضاء البعاج غربي محافظة نينوى على خلفية مواجهات بين عناصر من الجيش وآخرين من قوات حشد النوادر المحلية التابعة للحشد الشعبي.

عبد الخالق الشمري، مسؤول تشكيل النوادر (قوة سنية قريبة من النائب عبدالرحيم الشمري متواجدة في مناطق غرب نينوى) قال لمراسل ، إن «خلافاً فردياً حصل بين عنصر في الجيش العراقي وأحد المدنيين على خلفية حرقه للأعشاب قرب داره في قضاء البعاج، وتطور الأمر إلى اعتداء أحد عناصر الجيش على المدني بالضرب ما دفع نجله المنتسب في قوات النوادر إلى الرد وضرب الجندي».

وأضاف أن «الخلاف الفردي تطور عندما شارك عدد من عناصر الجيش في المشاجرة الأمر الذي دفع مقاتلين في الحشد إلى التدخل أيضاً»، لافتاً إلى أن بعض المنتسبين المتشاجرين من الجانبين استخدموا الأسلحة الرشاشة لكن دون وقوع خسائر.

وأكد الشمري، تحرك قيادتي الجيش والحشد المحلي لحل المشكلة، نتج عنه اجتماع اليوم السبت بحضور قائد الفرقة العشرين في الجيش ونائب قائد عمليات نينوى، موضحاً أن الاجتماع خلص إلى الصلح وتسوية المشكلة والاتفاق على «التعاون وعدم الدخول بخلافات جانبية من شأنها بعث رسائل سلبية قد تستغلها خلايا داعش الإرهابي».