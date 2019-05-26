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واشنطن: تحركنا ردع تهديداً إيرانياً خطيراً

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قطع من الأسطول البحري الأمريكي تبحر في المنطقة | رويترز

  • واشنطن، بغداد -، وكالات
التاريخ: 

تدرس الولايات المتحدة رفع السرية عن معلومات عميقة وخطرة بشأن تهديدات النظام الإيراني للأمن والسلام في المنطقة.

وتوقع مسؤولون رفيعون في المخابرات الأمريكية أن المخابرات تدرس رفع السرية عن المعلومات التي دفعت أمريكا إلى التحرك العسكري، لكن الأمر يتطلب تأمين مصادر وطرق جمع المعلومات.

وقال السناتور الجمــهوري، توم كــوتون، إن جميع تلك القوات والأسلحة المتجهة إلى المنطقة لا تهدف إلى القيام بعملية عسكرية، وإنما ردع نظام طهران عن أي تحرك عسكـــري ضد الولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القـومي الأمريكي جون بولتون إن الهجمات الأخيرة على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، ومحطتي ضخ البترول في السعودية، والهجوم على المنطقة الخضراء في العراق، من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها. وأضاف بولتون أن معلومات المخابرات بشأن تهديد النظام الإيراني «عميقة وخطرة».

 

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