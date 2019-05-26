1575 دونما مساحة الأراضي الزراعية المتضررة في نينوى جراء 32 حريقا

كشفت مديرية زراعة نينوى ، اليوم الأحد ، عن ارتفاع مساحات الأراضي الزراعية المتضررة جراء الحرائق في محافظة ننيوى إلى 1575 دونما، مؤكدا تسجيل 32 حريقا في عموم أراضي محافظة نينوى لغاية اليوم.

كشفت مديرية زراعة نينوى ، اليوم الأحد ، عن ارتفاع مساحات الأراضي الزراعية المتضررة جراء الحرائق في محافظة ننيوى إلى 1575 دونما، مؤكدا تسجيل 32 حريقا في عموم أراضي محافظة نينوى لغاية اليوم.

وقال مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا لمراسل (باسنيوز): ان ” الأراضي الزراعية المتضررة في عموم محافظة نينوى بسبب الحرائق وصلت إلى 1575 دونما جراء 32 حريقا في مناطق مخمور وبرطلة والحضر والقيارة والعياضية وربيعة وتل عبطة والشورة وحميدات”، مبينا ان امس السبت شهد أعلى نسبة حرائق في الأراضي الزراعية، إذ بلغت نسبة الاراضي المتضررة في مناطق ربيعة والعياضية وبرطلة وتل عبطة والشورة امس فقط إلى 825 دونما.

واشار طوبيا إلى أن مجموع الأراضي المتضررة يكاد لا يذكر مقارنة بنسبة الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير التي تصل في نينوى إلى 6 ملايين دونم وهو ما يعني نصف مساحة الأراضي في عموم العراق والبالغة ١٢ مليون دونماً.

طوبيا اضاف : ” من المتوقع حصاد مليون و 300 الف طن من الحنطة و مليون و 500 الف طن من الشعير”.

مردفاً بالقول : ان ” المواقع الخاصة باستلام الحنطة من قبل تجارة حبوب نينوى هي ساحات مشيرفة والوائلية وتلعفر ومخمور وساحة الموصل وبازوايا، اما مواقع استلام الشعير فسيكون هناك 20 ساحة موزعة على الجانب الايمن والأيسر لمحافظة نينوى إذ سيكون هناك 9 ساحات للشركة العراقية لإنتاج البذور فرع نينوى و11 موقع لشركة ما بين النهرين العامة للبذور”.