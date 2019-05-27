الآلوسي يقدم للرئاسات الثلاث مقترحاً بشأن الوساطة بين ايران وأمريكا

قدّم السياسي العراقي مثال الآلوسي، الأحد، مقترحاً الى الرئاسات الثلاث، بشأن لعب العراق دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران.

وقال الآلوسي ان “لعب العراق دور الوسيط، امر طيب، فمن الجيد ان تهتم القيادة العراقية بأمن وسلامة دولة الجوار، والعراقيون يدركون معنى الحروب وخطورتها”، مؤكدا ان “العراقيين يؤيدون كل دعوات الحوار والتعايش والسلام”.

وخاطب زعيم حزب الأمة الرئاسات الثلاث، بالقول “كنتم تعلمون وباسم دولة العراق والسيادة تتحدثون، فلتكن وساطتنا والتدخل لحماية النظام الإيراني مشروطة بقدر التزام واحترام النظام الإيراني لسيادة العراق وسحب مليشياتهم وأسلحتهم الحربية وإيقاف تهريب المخدرات والامتناع عن دعم الفاسدين ممن اجرم بالعراقيين تحت مسميات، واهدر الدماء وسرق الميزانيات ودمر بعمد المؤسسات العراقية الوطنية”.