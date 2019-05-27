Posted on by

الآلوسي يقدم للرئاسات الثلاث مقترحاً بشأن الوساطة بين ايران وأمريكا

قدّم السياسي العراقي مثال الآلوسي، الأحد، مقترحاً الى الرئاسات الثلاث، بشأن لعب العراق دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران.

وقال الآلوسي ان “لعب العراق دور الوسيط، امر طيب، فمن الجيد ان تهتم القيادة العراقية بأمن وسلامة دولة الجوار، والعراقيون يدركون معنى الحروب وخطورتها”، مؤكدا ان “العراقيين يؤيدون كل دعوات الحوار والتعايش والسلام”.

وخاطب زعيم حزب الأمة الرئاسات الثلاث، بالقول “كنتم تعلمون وباسم دولة العراق والسيادة تتحدثون، فلتكن وساطتنا والتدخل لحماية النظام الإيراني مشروطة بقدر التزام واحترام النظام الإيراني لسيادة العراق وسحب مليشياتهم وأسلحتهم الحربية وإيقاف تهريب المخدرات والامتناع عن دعم الفاسدين ممن اجرم بالعراقيين تحت مسميات، واهدر الدماء وسرق الميزانيات ودمر بعمد المؤسسات العراقية الوطنية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close