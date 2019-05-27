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التربية العراقية تنفي “كتابا مزورا” يخص التعيينات

نفت وزارة التربية أصدار توجيهات الى مديريات الوزارة بخصوص التعيينات.
وذكرت في بيان، ان الكتاب الذي نشرته احدى وسائل الاعلام حول توجيه الوزارة باعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء لا صحة له ومزور.
واضافت ان على وسائل الاعلام اخذ اليقضة والحذر من الصفحات الوهمية وان تنتقي اخبارها من الصفحات الرسمية والموثقة والجهات الرسمية والتثبت قبل الترويج لاي خبر .

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