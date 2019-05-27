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السجن سبع سنواتٍ لوزير عراقي

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ بالسجن بحقِّ وزير الثقافة الأسبق؛ وذلك لاقترافه جريمة الإضرار العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً بحقِّ وزير الثقافة الأسبق يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ؛ وذلك لقيامه بإصدار أوامر بصرف أسلحةٍ مُختلفةٍ بدون سببٍ مقنعٍ، خلافاً للضوابط.

وأوضحت الدائرة أنَّ قرار الحكم الصادر في الثامن من شهر حزيران الجاري، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات تضمَّن أيضاً فقرتي إصدار أمر القبض بحقِّ المُدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

فيما أعطى الحقَّ للمُشتكي (وزارة الثقافة) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.

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