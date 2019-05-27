السلطات المغربية تطارد الامين العام للمنتدى المغربى لحقوق الانسان بتهمة اهانة الملك محمد السادس

بيان صحفى

تشن السلطات المغربية مطاردة لاعتقال الناشط الحقوقي والصحفي محمد الرضاوي الامين العام للمنتدي المغربي لحقوق الانسان والرقابة علي الثروة وحماية المال العام وعضو منظمة العفو الدولية وذلك اثر نشره لتدوينة : الله _ الوطن_ الوالدين · حيث تعتبرها السلطات اهانة المقدسات نظرا لحذفه اسم الملك وتعويضه بالوالدين ويعتبر محمد الرضاوي من الكتاب الاعلاميين المغاربة المتشبعين بالفكر الثوري الحر حيث نشرت له مقالات ضد الملكية والدين والسياسة بالمغرب ودفاعه عن الحرية وحقوق الانسان وحرية المعتقد الشيء الذي منعه من الحصول علي وصل ايداع نشر جريدته سنة 2012 وكذلك ملاحقته فور استعداده تاسيس حزب الشعب الديمقراطي المغربي

واتهامه بالخيانة نظرا لنشر صحيفة الوطن الجزاءرية لسلسلة من مقالاته عبر موقعها الالكتروني

واكد زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية والناطق باسم منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ان المخابرات المغربية تشن حملة لمطاردة الناشط الحقوقي والاعلامي محمد الرضاوي واعلن عن التضامن الكامل بقيادة المجلس السياسى للمعارضة المصرية مع محمد الرضاوى من المغرب

وتساءل القنائى اين هى المنظمات الدولية من حملات القمع والمطاردة التى تشنها المخابرات المغربية ضد صحفيين ونشطاء واعلاميين بالمغرب منهم الاعلامى محمد الرضاوى ولماذا تجمدت قضية ناصر الزفزافى وحراك الريف المغربى بعد اعتقال المخابرات المغربية لكل النشطاء النمعارضين لمحمد السادس ونظام حكمه القمعى