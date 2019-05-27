العراق: نرفض الاجراءات الاحادية الامريكية ونقف مع ايران

اكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، اليوم الاحد، رفض الاجراءات الاحادية الامريكية تجاه ايران، مشددا على ان بغداد تقف مع طهران.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة بغداد مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف ان “الاجتماعات المشتركة بين الجانبين شهدت العديد من الجوانب، منها موضوع المدن الصناعية وسمات الدخول بين البلدين ومشروع السكك الحديدية”.

واشار الى ان “العلاقات الدولية والاحداث في المنطقة كانت محورا في الاجتماع”، مردفا انه “يجب ان تكون المنطقة امنة، والاتصالات مستمرة مع دول المنطقة لحل مرضي لجميع الاطراف”.

وأكد الحكيم ان “العراق ضد الاجراءات الاحادية الجانب من امريكا”، موضحا ان “العراقي لا يرضى بهذه الالزامات الامريكية مع ايران، ونحن نقف معها في موقفها”.

وتابع “نأمل ان نكون وسيطا مناسبا للطرفين”، مبينا ان “العراق سيحضر القمتين العربية والاسلامية”.

ولفت الى ان “الحصار الاقتصادي على ايران غير مجد، ونحاول مساعدة ايران بأي شكل من الاشكال”.