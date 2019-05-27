القنصلية العراقية العامة في ديترويت تقيم حفل افطار رمضاني

ضمن تقليدها السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك وبرعاية من وزارة الخارجية العراقية ، وبالنيابة عنه مثل الوزارة قنصل العراق العام في ديترويت الاستاذ ” عدنان عزارة ال معجون ”

أقامت قنصلية العراق العامة في ديترويت مأدبة افطار رمضاني بحضور عدد من أبناء الجالية العراقية والعربية وممثلي عدد من مؤسسات الجالية

ومنظماتها فضلا عن عدد من الشخصيات الدينية من مختلف أطياف الجالية العراقية والعربية في ميشيغن .

وقد أفتتح الحفل بكلمة لعريفه السيد ” أسامة جمال الدين ” الذي رحب بالحضور وموجها التهاني بمناسبة حلول شهر الفضل، ثم تليت ايات بينات من الذكر الحكيم المقرئ الاستاذ” حيدر العزاوي ” بعد ذلك ألقى قنصل العراق العام في ديترويت الأستاذ ” عدنان عزارة ال معجون ” كلمة رحب خلالها بالحضور مقدما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، كما تحدث عن مسيرة عمل القنصلية العامة العراقية وطبيعة الخدمات التي تقدمها لأبناء الجالية العراقية ، وأن القنصلية ماضية في تطوير آليات عملها بما يضمن سرعة الإنجاز، وتأمين ما يلزم من دقائق لأبناء الجالية الذين يحاولون ترويج معاملاتهم المرتبطة في العراق .

كما أكد القنصل العراقي العام في ديترويت الأستاذ ” عدنان عزارة ” على ان القنصلية هي بيت وفضاء لكل العراقيين وأنها تتفاعل مع مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخص الجالية العراقية ما لأنشطة الرياضية التي تقام وتكون بحضور ورعاية من قبل القنصلية والأنشطة الأجتماعية والثقافية والدينية ، وأن القنصلية العراقية العامة تتواصل مع مختلف أبناء الجالية بما يتلاءم مع حاجات الجالية المختلفة، وهي النافذة الرسمية للمواطن العراقي المغترب في الولايات المتحدة ليطل من خلالها على وطنه الام الذي هو العراق ، وفي ذات السياق تضمن حفل الأفطار عرض فلم تسجيلي يتحدث عن القنصلية العامة في ديترويت ، منذ افتتاحها الرسمي حتى الآن، وأبرز ما نقدمه للمواطن من خدمات رسمية مثل تزويد المراجعين بشهادات الحياة وغيرها، كي تسير معاملاتهم في العراق بشكل انساني وبدون تعثر ، فضلا عن خدمات رسمية أخرى، والفيلم المذكور من اعداد قناة ” العراقية ” وبعد انتهاء فقرات الحفل تناول الحضور الافطار متمنين لوطنهم العراق وشعبهم الامن والاستقرار والازدهار، وكان للمؤسسة نور الانسانية متمثلة بالأستاذ ” أركان السماوي ” وكذلك الناشط المدني ” رسول الزاملي ” والسيد ” عماد حمد ” الناشط العالمي في الولايات المتحدة الامريكية ، وكذلك جماعة خلان الوفاء وبهذا نهني العالم الإسلامي، وعلى الحكومة العراقية بكافة أحزابها ان تحقق الرفاه والعدل لهذا الشعب العراقي .

قاسم ماضي – ديترويت