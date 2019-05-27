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المحكمة الجمركية:الحبس الشديد 5 سنوات لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية غير مجازة

المحكمة الجمركية:الحبس الشديد 5 سنوات لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية غير مجازة
قضت المحكمة الجمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية مقدارها مليار و69 مليون دينار لمدان أدخل أدوية وأجهزة طبية بصورة غير رسمية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان  أن “المدان كان يقود عجلة نوع براد محملة بفاكهة البرتقال قادمة من منفذ طريبيل وكان يروم الدخول بها إلى بغداد”.

وأضاف، أنه “أثناء التفتيش اتضح وجود أدوية بشرية وأجهزة طبية دون تصريح جمركي”، لافتاً إلى أن “المحكمة أصدرت الحكم بحق المدان وفقا لأحكام المادة 194/اولا من قانون الجمارك”.

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