المحكمة الجمركية:الحبس الشديد 5 سنوات لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية غير مجازة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المدان كان يقود عجلة نوع براد محملة بفاكهة البرتقال قادمة من منفذ طريبيل وكان يروم الدخول بها إلى بغداد”.

وأضاف، أنه “أثناء التفتيش اتضح وجود أدوية بشرية وأجهزة طبية دون تصريح جمركي”، لافتاً إلى أن “المحكمة أصدرت الحكم بحق المدان وفقا لأحكام المادة 194/اولا من قانون الجمارك”.