الملا بختيار يوجه نداء الى مسعود بارزاني وكوسرت رسول بسبب الازمة الايرانية الامريكية

وجه مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، الاحد، نداءً الى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني والنائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي دعاهما فيه لتبني ستراتيجية محددة بالاتفاق الحكومة الاتحادية في بغداد لاتخاذ موقف موحد من الازمة الحالية والتصعيد الخطير بين الولايات المتحدة وايران.

وقال الملا بختيار في النداء انه يوجه كلامه الى بارزاني وكوسرت والاحزاب الكوردستانية الاخرى رغم الخلافات والمشكلات بينها عقد اجتماع استشاري عاجل والاجتماع داخل البرلمان الكوردستاني والطلب الى الاحزاب العراقية عقد اجتماع مشترك والتحاور بهذا الصدد.‎

واضاف بختيار انه سبق وان قال انه ينبغي في هذه القضية ان تربط كوردستان سياستها بسياسة بغداد بشأن مخاطر الحرب بين امريكا وامريكا، مستدركا انه لا يجوز لبغداد ان تفرض سياستها بهذا الشأن من دون مشاورة قيادات الاقليم، بل يتوجب على الجميع وضع ستراتيجية محددة بتشاور ورؤى جميع الاطراف، لا ان تصدر بغداد من جانبها قرارا ويخضع الاقليم لها، او ان يقرر الاقليم من جانبه شيئا ويقول انه لا علاقة له ببغداد.

وتابع ان للاقليم حقوقا كثيرة على بغداد مثلما لبغداد حقا على الاقليم لانه في الحقيقة في الوقت الحاضر يرقص الجميع على نصال وحدود الخناجر، مستدركا لو ان الاحزاب وحكومة وبرلمان كوردستان وحكومة وبرلمان العراق وضعوا جميعا ستراتيجية ورؤية خاصة والاصرار عليها عندها ستفرض الاحترام على امريكا وبريطانيا وسيحترم مجلس الامن هذه الرؤية مثلما سيحترمها كل من ايران ودول المنطقة.

وشدد بختيار على انه في هذا الاطار يتوجب على القوى الكوردستانية ان يكون لها ادخارا سياسيا خاصا بها وهو الاتفاق على مستوى العراق وفي داخل كوردستان والاستعداد لكل الاحتمالات.

واكد على ضرورة الاتفاق مع حكومة وبرلمان كوردستان بشأن جميع الاحتمالات، فاذا حصلت الحرب ماذا عليها ان تفعل واذا لم تحصل الحرب ما تفعل ايضا؟ وايضا اذا حصلت الحرب لمدة قصيرة واذا توقفت بعدها ما يفعل الكورد.

واضاف “فاذا توقفت الحرب هل سيكون ذلك على حساب مصير الكورد او على حساب النفط والجغرافيا والامن والبيشمركة الكوردية؟ ام لا سيكون ذلك على حساب العراق؟ او سيكون على اي حساب آخر”

وشدد على انه “يتوجب على الجميع طرح هذا السؤال على انفسهم وان تكون الامور واضحة امامنا فان حصل ذلك وكان لنا برنامج وقرار وحصل اي شيء نكون على استعداد، لان لنا قرارنا ، ولكن اذا لم يكن لنا قرارنا وحصل اي حادث ولم يكن لنا قرار ونرتبك ونتلاحق ونسارع الى قرارات فان من المؤكد ستكون نصف قراراتنا خاطئة حينها”.