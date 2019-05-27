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المنافذ الحدودية تعلن القبض على مسافر عراقي مطلوب في طريبيل

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، عن إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (456ق. ع) نصب واحتيال في منفذ طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان انه ‘تم ضبط شاحنة محملة باكياس مطبوعة بعلامة (علف دواجن) بوزن 50كغم بعد إنجاز معاملتها الكمركية وضبطها خارج الحرم الكمركي عند نقطة البحث والتحري في هياتنا بعد تدقيق المعاملة تبين تلاعب وتغيير في وصف البضاعة وان إجازة الاستيراد ثبتت (اكياس) التسوق وليست أكياس كبيرة وذات علامة تجارية’.

وأضافت أنه ‘تم إعادة مركبة نوع (هونداي سنتافي)موديل 2017 إلى الجانب الأردني لعدم مطابقتها الشروط والتعليمات (متضررة)، فيما تم إحالة كافة المخالفات وفق محاضر أصولية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك’.

وأوضحت الهيأة، أن ‘هيأة المنافذ الحدودية تستنفر كافة امكاناتها للحفاظ على المنتج المحلي ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام من خلال واجباتها الإشرافية والرقابية على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية’.

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