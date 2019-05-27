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انتحار امرأة ثمانينية حرقا في اقليم كوردستان

‎اعلنت مديرية شرطة رابرين باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اقدام امراة مسنة على الانتحار حرقا حتى الموت.
وذكر بيان للمديرية، انه تم العثور على جثة امرأة ربة بيت باسم (م.خ.ك) من مواليد 1934 من سكنة حي آشتي، وتم نقلها الى المستشفى العام في قلعة دزة من قبل مفارز نجدة بشدر .
واضاف أن هذه المرأة قامت بسكب النفط على نفسها واحرقت نفسها، مضيفا ان بعض ذويها اكدوا ان حالتها النفسية غير مستقرة وهي ام لولدين وثلاث بنات.
واضاف البيان فريق تحقيق الادلة الجنائية في بشدر وصل الى محل الحادث بهدف كشف ملابسات القضية واسبابها الحقيقية، لافتا الى انه فتح ملفا بالحادثة وهي مستمرة بتحقيقاتها.

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