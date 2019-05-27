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بالفيديو.. تعرف على ” ريجيم رجل الكهف” اسرع طريقة لفقدان الوزن

قالت الدكتورة لميس مراد، خبيرة التغذية، إن هناك اختلاف كبير بين أنظمة الريجيم وبعضها، فلكل جسم نظام معين لفقدان الوزن لا يتماشى مع جسم أخر.

وأضافت مراد خلال لقائها ببرنامج يوم جديد، المذاع على قناة الغد، أن نظام ” باليو دايت” يشبه كثيرًا الأنظمة الغذائية للعصور القديمة التي تعتمد على الجمع والالتقاط، موضحة أن حمية باليو تساعد على فقدان الوزن أو الحفاظ عليه صحيا من خلال التخطيط المسبق للوجبات، ويرجع هذا الأمر لاعتقاد مفاده أن جسم الإنسان تأقلم مع أطعمة العصور القديمة بشكل أفضل من الأطعمة التي ظهرت بعد الزراعة.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه لابد من أن يبذل الانسان نشاط مناسب لحرق كمية السعرات الحرارية التي يستقبلها الجسم، لافتة إلى أن حمية باليو تعتمد على البعد عن الأطعمة المصنعة، مشيرة إلى أن كثرة تناول اللحوم الحمراء ضار بالجسم حيث أنها تساعد على ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

وأوضحت أن حمية باليو تعتمد على الخضروات والفاكهة والاسماك، مع الابتعاد عن البقوليات والألبان.

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