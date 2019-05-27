برلمان كوردستان يوجه دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للإقليم

وجهت رئاسة برلمان كوردستان، الاحد، دعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة المقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس جديد لإقليم كوردستان.

وجاء في الدعوة الموقعة من رئيسة برلمان كوردستان، فالا فريد “استناداً لحكم الفقرة (الثالثة) من المادة (18) للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان – العراق، قررنا دعوة جميع السادة الأعضاء في البرلمان للجلسة رقم (6) الاعتيادية، السنة الأولى من الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كوردستان – العراق، في الساعة (11) قبل ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/28”.

يذكر أن رئاسة برلمان كوردستان، أعلنت الأحد الماضي، أسماء المرشحين الخمسة لمنصب رئيس إقليم كوردستان، وهم كل من نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني وأوميد عبدالسلام قادر ومحمد حمه صالح قادر وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبدالله خضر.

يشار الى ان رئيس وزراء إقليم كوردستان الحالي، نيجيرفان بارزاني، هو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الإقليم، ويحظى بدعم واسع من الأطراف الأخرى.

وبعد انتخابه، سيقوم رئيس الإقليم بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.