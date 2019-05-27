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حسبي الله ونعم الوكيل

عصمت شاهين دوسكي

حسبي الله ونعم الوكيل لمن همس في النجوى بلا إصلاح عليلا لمن لم يتبع الهدى وقد ضل في ظل ظليلا لمن سرق الميراث والإنعام واتخذ الطاغوت خليلا لمن سكت عن الحق غرورا وأبحر بين قال وقيلا ليس حلم أن تغتصب البساتين وتميل للشح ميلا ليس ثواب الدنيا أن تغتن سحتاً بل قم بالقسط واعدل الميزان تعديلا *********** حسبي الله ونعم الوكيل لمن سار على الجهل وانزله على الأرض تنزيلا لمن مضى في سبيل الردى ووهب أردأ سبيلا لمن يتخذ الحرام عزةً

ويخوض في لجته إلا قليلا اتًبَعَ أولياء الكفر سلطاناً يسير وراؤهم تابعاً ذليلا يصلب المسيح ألف مرة يقتل الرسول ألف مرة ويسجد للأصنام ويهل عليهم تهليلا ********* حسبي الله ونعم الوكيل لمن عبد المال والمناصب والكراسي وشهد للظلم أن يكون مسؤولا لمن دمر وخرب وهجر تمهل ، كفى بالله وكيلا لمن يقسو على القلوب بوعد مزيف ولا يقرب قربانا إلا عليلا لمن يلبس أقنعة ملونة لا يدري أي قناع يذوي تهليلا لستَ فرعون ولا قارون ولا ملاكا ولا رسولا فلا تتكبر على الناس جاها فلا ترث إلا حفنة تراب ويرتل عليك ترتيلا ********* حسبي الله ونعم الوكيل لمن حمل القرآن والإنجيلا ثم قال ” أنا ” الملك ليس غيري وكيلا

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