حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 18 يوما

وقالت المديرية في بيان ان “حصيلة المحاصيل الزراعية التي احرقت خلال 18 يوما منذ الثامن من ايار الحالي ىولغاية الـ26 من الشهر ذاته بلغت ١٣٦ حادثا”.

واضافت ان “مجموع المساحة المحترقة بلغت ٦١٠٣ دونم، ومجموع المساحة المنقذة ١١٨٤٠٦ دونم”.

ففي جانب الكرخ من العاصمة بغداد بلغ عدد الحوادث (٢) والمساحة المحترقة (٩دونم)، اما المساحة المنقذة (٦دونم).

وفي جانب الرصافة ببغداد، بلغ عدد الحوادث (٢)، والمساحة المحترقة (١٤دونم)، اما المساحة المنقذة (٤٠١دونم).

اما في بابل فقد بلغ عدد الحوادث (٧)، حيث ان المساحة المحترقة (٨٥دونم)، والمساحة المنقذة (٤٦دونم).

وفي ميسان بلغ عدد الحوادث (٣)، حيث ان المساحة المحترقة (٤٩دونم) والمساحة المنقذة (٧).

وبلغ عدد الحوادث في واسط (٧)، حيث كانت المساحة المحترقة (٢٢٤دونم) والمساحة المنقذة (٣٦٣دونم).

وفي الديوانية بلغ عدد الحوادث (١)، حيث ان المساحة المحترقة (٥دونم) والمساحة المنقذة (١٠دونم).

كما بلغ عدد الحوادث في ديالى (١٧) حادثا، حيث كانت المساحة المحترقة (٢٧٦دونم) والمساحة المنقذة (٢٧٢٠دونم).

وشهدت محافظة المثنى حادثين، حيث بلغت المساحة المحترقة (٢٧دونم)، اما المساحة المنقذة (٨٨دونم).

وفي صلاح الدين بلغ عدد الحوادث (٥٩)، حيث كانت المساحة المحترقة (٣٥١٧دونم) والمساحة المنقذة (٢٦١٥٩دونم).

كما بلغت عدد الحوادث في كركوك (١٧)، حيث بلغت المساحة المحترقة (٥٤٦دونم)، اما المساحة المنقذة (١٣٦٧٥دونم).

وفي نينوى بلغت عدد الحوادث (١٥) حادثا، حيث كانت المساحة المحترقة (١٣١١دونم) والمساحة المنقذة (٧٤٧٠٠دونم).

اما في الانبار فقد بلغت عدد الحوادث (٤)، حيث ان المساحة المحترقة (٤٠دونم) والمساحة المنقذة (٢٣١دونم).

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.