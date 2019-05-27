حكم بالسجن لمدة 3 سنوات بحق مدير عام ‏الاسواق المركزية

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين، 27 أيار، 2019، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير عام الاسواق المركزية.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في إن “المدان ارتكب عمدا مايخالف واجبات وظيفته من خلال قيامه بالموافقة والايعاز على ايداع مبلغ قدره ستة عشر مليار وثلاثمائة مليون دينار عراقي من ارصدة الشركة كوديعة ثابته في مصرف الاتحاد العراقي على الرغم من كونها من الشركات الخاسرة ولا تمتلك فائض نقدي”.
وأشار إلى أن “المدان أعترف خلال التحقيق القضائي بابرام عقد مع المصرف لايداع مبلغ كوديعة ثابته لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد وبفائدة مقدارها 6% بموجب صلاحيات مجلس ادارة الشركة”.
وتابع أن”الحكم على المدان من قبل المحكمة استنادا لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي”.