حكم بالسجن لمدة 3 سنوات بحق مدير عام ‏الاسواق المركزية

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏وغسيل الاموال في رئاسة ‏استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين، 27 أيار، 2019، حكما ‏بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير عام الاسواق ‏المركزية‎.‎

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في إن “المدان ارتكب عمدا مايخالف واجبات ‏وظيفته من خلال ‏قيامه بالموافقة والايعاز على ايداع مبلغ قدره ستة عشر مليار وثلاثمائة ‏مليون ‏دينار عراقي من ارصدة الشركة كوديعة ثابته في مصرف الاتحاد ‏العراقي على الرغم من كونها ‏من الشركات الخاسرة ولا تمتلك فائض ‏نقدي”‎.‎

وأشار إلى أن “المدان أعترف خلال التحقيق القضائي بابرام عقد مع المصرف ‏لايداع ‏مبلغ كوديعة ثابته لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد وبفائدة مقدارها 6% ‏بموجب صلاحيات مجلس ‏ادارة الشركة‎”.‎

وتابع أن”الحكم على المدان من قبل المحكمة استنادا لاحكام المادة ‏‏331 من قانون العقوبات ‏العراقي”.‏