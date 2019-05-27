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صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية نادرة لرفع الكلية و الحالب الجذري من المثانة لطفل بعمر (6) سنوات…

في مستشفى اليرموك التعليمي

تمكن فريق طبي متخصص جراحة بولية في مستشفى اليرموك التعليمي من اجراء عملية جراحية نادرة و من النوع الخاص لرفع الكلية و الحالب الجذري من المثانة لطفل بعمر (6) سنوات مصاب بورم حوض الكلية و البطانة الداخلية للحالب

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة بولية الدكتور (حيدر اسماعيل العامري) راجع الطفل مع ذويه استشارية المجاري البولية و وكان يشكوا من تبول دموي وصعوبة بالإدرار حيث تم اجراء كافة الفحوصات السريرية و الاشعاعية و التحاليل و بناءا على نتائج الفحوصات تبين انه مصاب بورم الكلية اليسرى مع الحالب حيث قرر الفريق الطبي اجراء عملية استكشافية للكلية و تبين وجود ورم في البطانة الداخلية لحوض الكلية و الحالب حيث قرر الفريق الطبي الى رفع الكلية اليسرى و الحالب الجذري من المثانة و بعون الله تكللت العملية بالنجاح و المريض بحالة صحية جيدة و تكون الفريق الطبي من الدكتور (حيدر ثائر الوناس) و الدكتور (ايهاب محمود العزاوي) و الدكتور (علي عامر) و الدكتور (احمد بهجت) و الدكتور (احمد حمزة) و اخصائية التخدير الدكتورة (سوزان حاتم) و الممرضة (نظيرة احمد) .

اعلام صحة الكرخ

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