صحة ديالى تطلق برنامج” تستاهلون”.. الأول من نوعه في العراق

اطلقت دائرة صحة ديالى، الاثنين 27 ايار 2019، برنامجا هو الاول من نوعه في المحافظة لدعم عمال النظافة في 24 وحدة ادارية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث ان”مدير صحة ديالى علي التميمي اوعز باطلاق برنامج صحي خاص لعمال النظافة في 24 وحدة ادارية تمثل اقضية ونواحي المحافظة اطلق عليه تستاهلون”.

واضاف العزاوي،ان” البرنامج يتضمن ارسال فرق طبية متخصصة لمعاينة عمال النظافة بشكل شهري وتقديم كل الدعم الطبي وبشكل مجاني دون اي مقابل”.

واشار العزاوي الى ان” البرنامج هو الاول من نوعه في العراق وسيتم تطبيقه فعليا قريبا جدا” مؤكدا بان “عمال النظافة شريحة محترمة وتقوم بواجبات خدمية وتحتاج الى دعم الموسسة الصحية وهذا ما سنقوم به من خلال برنامجنا”.