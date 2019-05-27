ظريف يتحدث من بغداد عن اتفاقية تخص “دول الخليج الفارسي”

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، يوم الاحد، عزم بلاده التصدي لأي جهود امريكية تجاه طهران.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد الحكيم ان “ايران ستتصدى لأي جهود بالحرب من امريكا، سواء كانت اقتصادية او عسكرية”، مردفا “سنواجه هذه الجهود بارادة وصمود”.

وقدم ظريف شكره “للحكومة والشعب العراقي على دعمهم لحكومة ايران وشعبها في هذه الظروف”، مضيفا “نحن مع عقد اتفاقية لمنع الاعتداء على دول الخليج الفارسي”.

وطالب ظريف دول الاتحاد الاوروبي “الاتزام بالاتفاقيات وبذل المزيد من الجهود للحد من ايجاد اجواء غير ملائمة تجاه ايران، وليس بالكلام فقط، بل من خلال الاجراءات العملية”، مطالبا بـ”تطبيع العلاقات الاقتصادية المجمدة مع ايران منذ ثلاث سنوات”.