فصائل عراقية مسلحة توقع تعهداً للقوات الأمريكية

كشف رئيس المجلس الموحد لعشائر بغداد والمحافظات الستة السنية، رعد سليمان، اليوم الأحد، عن توقيع عدد من قادة فصائل مسلحة في العراق تعهداً الى الجانب الأمريكي.

وقال سليمان ان “عدداً من قادة الميلشيات في العراق وقعوا تعهدا الى الجانب الأمريكي بانهم لم يستهدفوا القوات الأمريكية او القواعد في العراق، في حال حصلت حرب عسكرية بين أمريكا وايران”.

وبين ان “توقيع قادة هذه الميلشيات، يأتي خوفاً من قيام القوات الأمريكية بعملية نوعية تستهدف عناصر وقيادات هذه الميلشيات في حال وقت الحرب”، مؤكدا ان “الحرب العسكرية بين ايران وأمريكا ستندلع، وهذا الشيء لا يخفى على احد”.

وقدّم السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم الأحد، مقترحاً الى الرئاسات الثلاث، بشأن لعب العراق دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران.

وقال الآلوسي ان “لعب العراق دور الوسيط، امر طيب، فمن الجيد ان تهتم القيادة العراقية بأمن وسلامة دولة الجوار، والعراقيون يدركون معنى الحروب وخطورتها”، مؤكدا ان “العراقيين يؤيدون كل دعوات الحوار والتعايش والسلام”.

وخاطب زعيم حزب الأمة الرئاسات الثلاث، بالقول “كنتم تعلمون وباسم دولة العراق والسيادة تتحدثون، فلتكن وساطتنا والتدخل لحماية النظام الإيراني مشروطة بقدر التزام واحترام النظام الإيراني لسيادة العراق وسحب مليشياتهم وأسلحتهم الحربية وإيقاف تهريب المخدرات والامتناع عن دعم الفاسدين ممن اجرم بالعراقيين تحت مسميات، واهدر الدماء وسرق الميزانيات ودمر بعمد المؤسسات العراقية الوطنية”.