فصيل مسلح يهدد الحلبوسي بالقتل

قال النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي إن فصيلا مسلحا يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأضاف الكربولي في حديث متلفز ان التهديدات التي وصلت الحلبوسي جاءت بسبب موقفه من الأزمة بين إيران وأمريكا.

وأكد الكربولي بأنه تم إخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد.

وأضاف “يجب أن تكون هناك خطوط حمراء للدولة العراقية وليس للحلبوسي”.

وعد الحلبوسي “إرسال مثل هذه الرسالة إلى رئيس البرلمان جرأة”.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أبدى استعداد العراق للتوسط من أجل حل الأزمة بين واشنطن وطهران، موضحا بأن “أيا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي”.