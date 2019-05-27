قصيدة حب – شذرات من قصائد الشاعر نزار قباني * د. رضا العطار

اين اذهب ؟

لم اعد داريا . . الى اين اذهب

كل يوم احسً انك اقرب

كل يوم يصير وجهك جزءا

من حياتي . . ويصبح العمرُ اخصب

وتصير الاشكال اجمل شكلا

وتصير الاشياء أحنى واطيب

قد تسربت في مسامات جلدي

مثلما قطرة الندى . . تتسرب

إعتيادي على غيابك صعبُ

واعتيادي على حضورك اصعب

كم انا . . كم انا احبكِ . . حتى

ان نفسي من نفسها . . تتعجًب

يسكن الشعرُ في حدائق عينيكِ

فلولا عينيكِ . . لا شعر يُكتبْ

منذ احببتكِ الشموسُ استدارت

والسماوات ُ صرن انقى وارحب

منذ احببتكِ . . البحار جميعا

اصبحت من مياه عينيكِ تشرب

حُبك البربريُ اكبر مني

فلماذا على ذراعيك اصلب ؟

خطاي انني تصورتُ نفسي

ملكا ، يا صديقتي ، ليس يُغلب

وتصرفت مثل طفلِ صغيرِ

يشتهي ان يطول ابعد كوكب

سامحيني . . اذا تماديتُ في الحلم

والبستك الحرير المقصًب

اتمنى لو كنتِ بؤبؤة عيني

أتراني طلبتُ ما ليس يُطلب ؟

اخبريني من انت ؟ ان شعوري

كشعور الذي يطارده ارنب

انت احلى خرافة في حياتي

والذي يتبع الخرافات يتعب

وقد تتابع قولها فتضيف قائلة :

ماذا اقول له لوجاء يسألني – إن كنت اكرههُ او كنت اهواهُ ؟

ماذا اقولُ ، اذا راحت اصابعهُ – تلملمُ الليلَ عن شعري وترعاهُ ؟

وكيف اسمحُ ان يدنوا بمقعده ؟ – وان تنام على خصري ذراعاهُ ؟

غدا اذا جاء اعطيه رسائلهُ – ونُطعمُ النارَ احلى ما كتبناهُ

حبيبتي ! هل انا حقا حبيبتهُ ؟ – وهل اصدًقُ بعد الهجر دعواهُ ؟

اما انتهت من سنين قصتي معهُ ؟ – ألم تمت كخيوط الشمس ذكراهُ ؟

أما كسرنا كؤوس الحب من زمن – فكيف نبكي على كأس كسرناهُ ؟

ربًاه . . اشياؤه الصغرى تعذبني – فكيف انجو من الاشياء ربًاهُ ؟

هنا جريدتهُ في الركن مهملة – هنا كتابُ معا . . كنا قرأناهُ

على المقاعد بعضُ من سجائرهِ – وفي الزوايا . . بقايا من بقاياهُ . .

مالي احدق في المرآة . . أسألها – بأي ثوب من الاثواب القاهُ

أأدًعي انني اصبحت اكرههُ ؟ – وكيف اكرهُ من في الجفن سكناهُ ؟

وكيف اهرب منه ؟ إنه قدري – هل يملك النهرُ تغييرا لمجراهُ ؟

احبهُ . . لستُ ادري ما احبُ به – حتى خطاياهُ ما عادت خطاياهُ

الحبُ في الارض . بعضُ من تخيًلنا – لو لم نجدهُ عليها . . لأخترعناهُ

ماذا اقول له لو جاء يسألني – إن كنت اهواهُ . إني ألفُ اهواه . .

وفي قصيدة اخرى يقول الشاعر :

اريدكِ انثى

اريدك انثى . .

ولا ادعي العلم في كيمياء النساء

ومن اين يأتي رحيق الانوثة

وكيف تصير الظباء ظباء

وكيف العصافير تتغن فن الغناء

اريدكِ انثى

واعرف ان الخيارات ليست كثيرة

فقد استطيع اكتشاف جزيرة

وقد استطيع العثور على لؤلؤة

ولكن من ثامن المجزات ، اختراع امرأة

اريدك انثى

واجهل كيف يُركبُ هذا العَقار الخطير

واجهل كيف الفراشة تكتب شعرا

وكيف الانامل تقطر شهداً

واجهل اي بلاد يبيعون فيها الحريم

اريدكِ انثى

بخطًكِ هذا الصغير ، الصغير

ونهدكِ هذا الملي ، المضيء ، الجريء

العزيز القدير

اريدكِ انثى

ولا اتدخلُ بين النبيذ وبين الذهب

وبين الكرستال ، والاقحوان

ولستُ افرق بين بياض يديكِ

وبين مداسات هذا البيان

ويكفي حضورك كي لا يكون المكان

ويكفي ابتسامة عينيك كي يبدأ المهرجان

فوجهكِ تأشيرتي لدخول بلاد الحنان

اريدكِ انثى

كما جاء في كتب الشعر منذ الوف السنين

وما جاء في كتب العشق والعاشقين

وما جاء في كتب الماء ، والورد ، والياسمين

اريكِ وادعة كالحمامة

وصافية كمياه الغمامة

وشاردة كالغزالة

ما بين نجد ، وبين تهامة

ارديكِ مثل النساء اللواتي

نراهنً في خالدات الصور

ومثل العذارى اللواتي

نراهن فوق سقوف الكنائس

يغسلن اثداءهن بضوء القمر

اريدكِ انثى ، ليخضر لون الشجر

ويأتي الغمام الينا ، وياتي المطر

اريدكِ انثى ، ولا ادعيكِ لنفسي

ولكن ، ليسعد كل البشر

اريدكِ انثى

لتبقى الحياة على ارضنا ممكنة

وتبقى القصائد في عصرنا ممكنة

وتبقى الكواكب والازمنة

وتبقى المراكب ، والبحر ، والاحرف الابجدية

فما دمتِ انثى فنحن بخير

وما دمت انثى

فليس هناك خوف على المدينة

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 818

* منقول من ديوان الشاعر م 1 ص 504 ، 695