لجنة برلمانية تقترح تفعيل مجلس الإعمار والاستثمار العراقي لمعالجة أزمة السكن والعشوائيات

وقال عضو اللجنة حامد الموسوي، لـ (باسنيوز)، إن «حل مشكلة السكن لا يتطلب قانوناً للعشوائيات ولا قانون يتعلق بتوزيع قطع الأرضي لذوي الدخل المحدود كما تم ذكره في قانون الموازنة المالية لسنة 2019».

حامد الموسوي

وأضاف الموسوي «إننا بأمس الحاجة اليوم إلى تفعيل المجلس الأعلى للإعمار والاستثمار وإلى قانون يكون رديفاً لهذا المجلس ليكون خطة شروع حقيقية للقضاء على أزمة السكن بدلاً من تنوع القوانين والروتين والتأخير في تنفيذها فضلاً عن تعقيداتها التشريعية والتنفيذية».