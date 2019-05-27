للخزعلي (التعزيزات الامريكية..لنصرة المهدي والتمهيد)…

بسم الله الرحمن الرحيم

حسب عقيدة الشيعة والصدر يناقض نفسه

(حسب قول قيس الخزعلي الذي اخذه من كتب الصدر الثاني نفسه).. (فان امريكا تؤمن بالامام المهدي وظهوره).. (فهم يدعون بان امريكا لديها ملف كبير للحجة عجل الله فرجه، وانها تستعد لظهوره.. وبغض النظر سلبا او ايجابا) ؟؟ السؤال (اذا امريكا تؤمن بظهور المهدي).. اذن (من يؤمن بظهور المهدي يؤمن بالله رب المهدي) اليس كذلك؟ .. (ومن يؤمن بالله رب المهدي يؤمن بان الله اقوى من كل القوى البشرية… ولا يمكن هزيمته وهزيمة من ينصره الله).. نقطة راس سطر..

والدليل.. بان الكافر والمؤمن صراعاتهما.. لان بعضهم لا يؤمن بعقيدة البعض الاخر.. فالكافر مثلا عندما تحصل حرب مع المؤمنين تكون الحرب ليس لان الكافر.. يؤمن برب المؤمنين، بل انه لا يعتقد اصلا بعقيدة المؤمنين والاله الذي يعبدوه اصلا، ولكن لو كان يؤمن بعقيدة المؤمنين فهو مؤمن مثلهم.. وبالتالي لا يحاربهم على ايمانهم.. اليس كذلك؟ فاذا امريكا تؤمن (بالامام المهدي وظهوره) اذن هي (من المؤمنين فكيف تحارب المهدي عج)؟؟ ثم حسب كتب الشيعة الجعفرية.. بان (غالبية المسيحيين بالعالم وفي اوربا) يقفون لجانب (الامام المهدي عند ظهوره عج)..

ثم القوات الامريكية وتعزيزها عبر العقود الماضية وبمناسبات كثيرة.. كانت لخدمة الشيعة اكثر من غيرهم وسوف نبين ذلك.. ولا ننسى ايضا (بان التعزيزات الامريكية واجهت الروس وهم نصارى، وواجهت الصينيين وهم وثنيين كعقيدة دينية لشعوبها، وشيوعية بحكامها، وامريكا واجهت بتعزيزاتها بالحرب العالمية الاولى والثانية النازية والفاشية اي محاور الشر العالمية).. فماذا تقولون في ذلك؟ وكل اعداء امريكا هم اعداء البشرية وقتلتهم امريكا، كهتلر وموسليني واسامة بن لادن وصدام والقذافي وابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري والزرقاوي.. الخ من سقط المتاع..

ولا ننسى مئات الاف بل ملايين الشيعة يلجئون لامريكا ويعيشون بكل حرية بممارسة عقائدهم الشيعية.. بالمحصلة (امريكا تؤمن بالله.. اذن امريكا تؤمن بنصرة الله للمهدي حسب قول الصدر الثاني والخزعلي بان امريكا تؤمن بظهور المهدي.. وبالتالي امريكا نصيرة للامام الحجة) وخير دليل بانها نصرة (الشيعة بافغانستان بتحريرهم باسقاط حكم طالبان السنية، وحررت الشيعة بالعراق باسقاط حكم السنة “صدام والبعث”.. ونصرة الشيعة بدعمهم ضد القاعدة والارهاب القادم للعراق من سوريا الاسد حليف ايران باعتراف المالكي الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب).. وامريكا (نصرة الشيعة ضد داعش وضد المليشيات المجرمة).. واقامت امريكا (تحالف دولي ضد الارهاب السني بالعالم اجمع).. ووقفت امريكا ضد (الشيوعية) المعادية لله لعقود..

لكن اذا مشينا مع طروحات الصدر الثاني واتباعه كقيس الخزعلي بحجة (ان امريكا جاءت لمقاتلت الامام المهدي)؟؟ السؤال .. كيف ؟؟ ولماذا ؟؟ فالتناقض الذي وقف به (الصدر الثاني).. ومن بعده (اتباع كقيس الخزعلي).. فمن جهة يقولون (ان امريكا جاءت من اجل الامام المهدي).. بغض النظر (عن ادعاءهم سلبا او ايجابا).. ومن جهة ثانية (يقولون انها جاءت لمحاربته) كيف امريكا تحارب ما تؤمن بظهوره وانه من الله؟؟

والتناقض المخزي .. لقيس الخزعلي.. ناكر الجميل الامريكي وعاض يد امريكا..

يدوس على العلم الامريكي.. الذي لولاها لما كانت الشيعة يتنفسون بارض العراق.. ولكانوا لحد اليوم تحت سياط السنة.. فـ 1400 سنة الشيعة تطلم الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه.. ويتمسكون باستار الكعبة (البيت الاسود) لانقاذهم من طغيان السنة على رقابهم.. وبعد ذلك تاتي امريكا وتحررهم.. وتسلم الحكم لشيعة .. ليعضون يديها ويقفون لجانب اعداءها..

ونبين لقيس الخزعلي بان (الحرب بتشويه سمعة التشيع والشيعة اي العقيدة) كان وراءها انتم المعممين واحزابكم الاسلامية الذين تسلمتم الحكم فسادا وتركتم الشيعة بسوء خدمات ووضع امني مزري وجريمة منظمة تفتك بهم من تجارة بالمخدرات وتهريبها وتهريب النفط وامتهان التجارة بالبشر وغيرها من الجرائم التي وراءها الاحزاب الاسلامية ومليشياتها الموالية لايران والحاكمة بالعراق..

ونؤكد بان (المليشيات القذرة الموالية لايران) سوف (يتم اعتقال مرتزقتها من قبل الامريكان مباشرة)

فالخبر المفرح اخيرا.. (امريكا قد تلجئ لاعتقال هؤلاء المليشيات التي تمارس عمليات ارهابية بالعراق خارج ايطار الدولة باستهداف المصالح الدولية والمحلية لمصالح ايران القومية العليا).. اذا لم تقم بغداد بذلك.. وخاصة .. ان الجيش والاجهزة الامنية بالعراق عاجزة عن اعتقال هؤلاء المليشياتيين المجرمين وعصابات الجريمة المنظمة المرتبطة معهم.. ان اعتقال هؤلاء المليشياتيين سوف يعيد الهيبة للمؤسسات الامنية والحكومية .. وندعو الله ان امريكا تقوم بحملة دولية لمحاربة الفاسدين و الفساد بالعراق .. لان هذا السبيل يؤدي لاجتثاث الموالين لايران والحاكمين اليوم ومنذ 16 سنة فسادا وولاءا لايران على حساب ارض الرافدين وشعوبه..

وهنا نقول:

لعن الله ايران.. لعن الله ايران.. لعن الله ايران.. فلعقود .. العراق ابتلي بمصر عليها اللعنة.. ثم بعد عام 2003 اضيف لوباء المصريين على العراق .. وباء الايرانيين وايران..

فمرة المقبور جمال عبد الناصر المصري حاكم مصر .. يتم (جعله اله بالارض بالعراق ويتم قتل كل من يعارضه ويرفض ابتلاع مصر للعراق بمعرف اقليم تابع لمصر).. (واليوم يقدم خامنئي فرعون ايران .. اله على الارض.. ومن يعارضه بالعراق يتم قتله)..(شلون بالله.. شوكت نخلص)؟

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم