مجلس صلاح الدين يصدر 4 قرارات بخصوص انتشار المواشي بالمحافظة ويفرض غرامة مالية كبيرة

أصدر مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (27 أيار 2019)، 4 قرارات بحق أصحاب المواشي في اربع مناطق بالمحافظة.

وذكر المجلس في بيان إنه “تم التصويت بالاجماع على ترحيل مالكي المواشي، من مناطق سامراء وتل الذهب وسيد غريب والدجيل، إضافة الى مصادرة المواشي التي تتجول داخل المدن او على طرقها الخارجية”.

وأضاف البيان، انه “تم ايضاً فرض غرامة قدرها 25 مليون دينار بحق المتسببين بحوادث السير من أصحاب المواشي”.

وتابع: أن “قيادة عمليات سامراء والأجهزة الأمنية كافة، ستتولى تنفيذ ما جاء في القرار اعتباراً من تأريخ التصويت”.