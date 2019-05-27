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مرجع ديني: العراق يفتقد القرار السياسي والسيادي المستقل

أكد المرجع الديني جواد الخالصي ان العراق يفتقد القرار السياسي والسيادي المستقل، وإلاّ يمكن ان يكون الدور الايجابي في تطويق المخاطر المحتملة لمخطط الحرب القادمة.

وقال الخالصي في بيان ان “الخطر يمكن في بدء المعركة بين امريكا وايران، وفي حصول هذه المعركة لن نكون على الحياد”.

وأكد على ان “من يسمح بشن الحروب فسيتحمل كل النتائج المترتبة عليها، لأن من يشعل فتيل الحرب هو من يتحمل مسؤولية الحرب الشاملة”، محذراً “الملوك والحكّام والسياسيين من ان ينخدعوا بمخططات نتنياهو لجر المنطقة إلى الحرب الشاملة”، داعياً إلى “التحرك في سبيل وقف الخطر الذي يحيط بالمنطقة”.

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