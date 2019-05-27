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مع هسهسات عبد السلام شلبي

بقلم : شاكر فريد حسن

بين حين وآخر يطل علينا الصديق الشاعر عبد السلام شلبي ، المقيم في بلدة اكسال ، عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك بومضات روحية وهسهسات وجدانية ، لا أحلى ولا أعذب ، فيها شذا الازهار ، وعبق الندى في الصباح ، وجمال الروح ، ورهافة القلب ، وصفاء النفس ، وفيها وهج الحب ، والحنين والاشتياق ، والهروب إلى أحضان الطبيعة وسحرها . وما يميزها الرهافة والرقة والسلاسة والجمالية والنغم الموسيقي الداخلي والكثافة والاقتضاب .

ما يكتبه عبد السلام شلبي هي ومضات سريعة ، وخواطر روح وجدانية عاطفية جياشة ، وهمسات عشقية تصدر عن احساس وصدق عميق ، ومشاعر دافئة ، وانفعال حقيقي متدفق ، محاولًا أن ينقلنا من التجربة الفردية إلى التجربة الانسانية ، وينجح في شحن كلماته بالإيحاء ، والمجاز ، وأجمل الألوان القزحية .

إنه شاعر رومانسي حالم ، وبركان عاطفي دائم الاشتعال ، يتدفق حبًا وجمالًا ، وشفافية ، وحسًا ونبضًا انسانيًا صادق البوح .

ونستشف في هذه الومضات والهسهسات الجمال الرومانسي ، والخيال الشاعري المجنح ، والتعبير الواضح ، واللغة الحسية الرشيقة في بلاغتها ومجازاتها ، وبنائه النثري الواضح في مرامه ورؤيته ، فضلًا عن الرنة الموسيقية الشجية في أنغامها ، التي تشعل النار في المشاعر المرهفة بعواطفها الوجدانية ، ليجعلها تدخل القلوب مباشرة دون استئذان . ولنقرأ هذه المقطوعات التي اخترتها من كتاباته :

حروفي ناقصةٌ..

‏تائهة المعنى..

‏انثري فوقها نقاط عشقٍ

‏كي تكتمل…

يا أنتِ

*********

طير أحرفي ليلاً كبتلات وردة بيضاء ..

‏تقبلُ عينيكِ…

‏تقبلُ كفيكِ…

‏وحين يغازلك الدمع تغزو شياطينكِ قلبي وتتبعثرُ كلَ الأشياء…!

************

كوني شكّي و يقيني..

‏عقلي وجنوني..

‏كوني ميقات صلاتي..

‏ثواني ساعاتي..

‏كوني برداً وسلاما..

‏لحروفي كوني إلهاما..

***********

أبوح لكِ بأسرار قلبي..

‏ اسكني شفتيّ..

‏”فالسرّ اذا تجاوز الشفتين شاع”…

‏***********

أنتِ القصيدة الأولى

‏والرصاصة الأخيرة

‏وصوت عصفور جميل

‏و طائفتي الوحيدة ..

***********

لا تدري

‏أني حين ادعوها بِ يا عُمْري..

‏أعنيها وحرفياً

‏فعيناها هما الماضي

‏هما الآتي

‏هما عُمْري.

***********‏في عينيكِ

‏يبدأ كرنفال الليل..

‏وختامه مسكٌ

‏وقبلاتٌ

‏ على شفة الصباح..

وفي كل كتاباته نجد عبد السلام شلبي ككل الرومانسيين يعبر عن مشاعره الخاصة ، من خلال الطبيعة وجمالها ، كيف لا وهي مصدر الوحي والالهام والفن الوجداني العاطفي ، معتمدًا على الصور الرومانسية الجميلة الجذابة المؤثرة حينًا ، والدالة من جهة أخرى ، مستخدمًا أسلوبًا ولونًا خاصًا ومتميزًا به في عالمه الرومانسي ، ونلمس ثراء مضامينه النابضة بالرغبات والانفعالات الروحية والوجدانية الذاتية .

وهو يصوغ خواطره السريعة وومضاته بشفافية رقيقة كخيوط الحرير ، بكل أنفاسها وهواجسها الطافحة بالرؤية الجمالية والانسانية الحالمة بعالم الحب والوجد والهيام . ومن قال أن القصيدة بحجم عدد كلماتها وطولها ؟؟!

وبإيجاز يمكن القول ، عبد السلام شلبي شاعر الوجد والحرف الأنيق والتعبير المكثف ، وأمير العشق والرومانسية الجميلة . فإليكَ صديقي عبد السلام كل التحيات ، ونتمنى لك مستقبلًا شعريًا ونجاحًا باهرًا وتألقًا متواصلُا ، وما أعذب ومضاتك الخاطفة كوميض البرق .

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