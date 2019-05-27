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مفتشية الداخلية: الكشف عن هدر بقيمه 88 مليون دينار في مرور بغداد

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن كشفها هدر بقيمه 88 مليون دينار في أسعار شراء مواد احتياطية لمديرية المرور ببغداد.
وذكر بيان للمفتشية إن ‘لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور ببغداد اكتشفت وجود هدر بالمال العام في أسعار شراء مواد احتياطية لعجلات المديرية بلغت قيمته 88 مليون دينار’.
وأوضح أن ‘اللجنة اكتشفت وجود تلاعب في مناشئ المواد المشتراة من خلال وضع علامات وماركات تجارية مزورة مخالفة لما تم شراءه وما تم ادراجه في وصولات الشراء’، منوها الى ان ‘ ‘اللجنة التدقيقية أجرت التحقيق الاداري الابتدائي مع الجهات المشتبه بها في القضية، وأعدت تقريراً فيها قدمته الى المفتش العام مضمنة فيه توصيتها بتشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة المتسببين بهدر المال العام والتزوير بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وتقديمهم الى القضاء’.

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