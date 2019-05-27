مقابلة خاصة مع معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي:

وإليكم أبرز النقاط التي تحدث عنها معالي خلدون المبارك خلال المقابلة:

اعتبر المبارك أن فريقه لم يقم بشراء أغلى 10 صفقات في العالم ولا في الدوري الإنجليزي، قائلًا: ”لم نشترِ أغلى حارس مرمى ولا أغلى مدافع ولا أغلى لاعب وسط ولا أغلى مهاجم“.

وأضاف: ”عندما أسمع الناس يقولون هذه الكلمات، لا أنظر للأمور بجدية أنظر للحقائق وأطالب الجماهير بالقيام بالشيء ذاته“.

وأكد أن نجاح مانشستر سيتي الفائز بثلاثية هذا الموسم يثير غيرة البقية، موضحًا: ”مع كل النجاح هناك شيء من الغيرة من الرغبة مهما أردتم تسميته، إنه جزء من اللعبة“.

وأردف: ”حين سيطر مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة طويلة فهو يعرف ماذا واجه، ليس سهلًا على منافسينا تقبل ذلك“.

ورد رئيس مانشستر سيتي على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي انتقد صفقات الفريق، قائلًا: ”هو تحدث عن إفسادنا لسوق الانتقالات، لكن دعونا نتحدث عن صفقات الدوري الإسباني هناك نفاق في هذه القضية“.

مضيفًا: “للنظر إلى الدوري الإسباني ولعدد الأرقام القياسية للصفقات الانتقالات، إذًا من بدأ مثل تلك الأمور ومن أفسد سوق انتقالات اللاعبين”، الرقم القياسي القياسي الأبرز الخاص بفيجو وزيدان، وتلك القفزات الكبيرة في الصفقات، أين تمت؟ الجميع يعلم والتاريخ يسجل، انظروا إلى تاريخ الليجا وما أضحت عليه بطولة الدوري هي الآن عبارة عن بطولة يسيطر عليها ناديين فقط، وعلى السيد تيباس أن يعيد النظر، ويدرك ما آلت إليه البطولة على مر العصور”.

وأكد المبارك في تصريحاته أنه يجب على الفرق الإنجليزية أن تبدأ في الوقوف ضد تصريحات تيباس وهجومه المستمر على البريميرليج.

واعتبر رئيس مانشستر سيتي أن هناك هجومًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تستعد 4 فرق منه للعب النهائي على الألقاب القارية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مشددًا: ”هناك هجوم على الدوري الإنجليزي، إنه أفضل دوري في العالم، ولا أدل على ذلك أكثر من تواجد 4 أندية منه في نهائي المسابقات الأوروبية“.

قال خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي، إن النادي ”سينتصر بلا شك“ في التحقيق المتعلق بانتهاكات مزعومة من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للوائح اللعب النظيف المالي.

وعند السؤال بهذا الخصوص، صرح:

”هل أشعر بالقلق؟ لا. أحترم الهيئات الرقابية التي تؤدي عملها و(أحترم) أي عملية رقابية توجه لنا أسئلة.

”علينا الرد باحترافية وهذا ما فعلناه. نتعامل مع كل هذه الكيانات وفقًا للمطلوب، لدينا أجوبة واضحة“.

وأضاف: ”أثق أننا سننتصر بلا شك إذا تم الحكم وفقًا للحقائق. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالحقائق ويتعلق بأشياء أخرى، فإن الأمور ستكون مختلفة“.

وتهدف لوائح اللعب النظيف المالي إلى منع الأندية من الحصول على مبالغ مالية غير محدودة عن طريق عقود رعاية مبالغ في قيمتها مع منظمات ذات صلة بالملاك.