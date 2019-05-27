نائب: قرارات الاتحادية باستبدال الاعضاء فوضى لا مبرر لها

وقال عبد الامير تعيبان الدبي، في حديث إن “قرارات الاستبدال من المحكمة الاتحادية لعدد من النواب بعد مضي عام كامل على بدء الجلسات هو امر غير صحيح وغريب”، مبينا ان “جميع اللنواب الموجودين حاليا داخل قبة البرلمان جاءو بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماءهم”.

واضاف الدبي، ان “الانتخابات جرت في شهر ايار ولم تتم المباشرة للنواب الا في شهر ايلول ومن قام باعادة الفرز والعد هم القضاة المنتدبين من المحكمة نفسها ثم عادت المحكمة لتصادق على الاسماء ثم باشرنا بالعمل”، متسائلا “هل كانت المحكمة الاتحادية نائمة طيلة عام كامل كي تأتي اليوم لتتذكر اليوم وتطعن في صحة عضويات وتستبدل اعضاء هي من صادقت بنفسها عليهم وما الذي استجد كي يتغير قرار المحكمة فجأة؟”.

واكد الدبي، ان “حديث المحكمة الاتحادية اليوم عن كوتا ونواب غير شرعيين هو امر غير مقبول وماجرى مثير للسخرية، ولانجد هنالك أي مبرر لهكذا قرارات فما ذنب نواب يعملون لعام كامل واليوم يتم ابطال عضوياتهم تحت عناوين غريبة ومبررات اغرب منها وماجرى يمكن اعتباره فوضى قضائية وادارية”.

وكشف نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، الأربعاء (22 آيار 2019)، عن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لنفس اليوم، عازياً ذلك إلى احتجاج بعض النواب على قرار المحكمة الاتحادية بتغيير أعضاء في المجلس.

وكان مصدر مطلع كشف، الاثنين (20 ايار 2019)، عن منح مرشحة من الحزب الديمقراطي الكرستاني وآخر من قائمة الجماهير مقعدين برلمانيين بدلاً عن آخرين من نفس قائميتهما.