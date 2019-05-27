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وّأنْتَ شُــعَاعُ كُلِّ عَظِيْم ِ نَفْسٍ


وّأنْتَ شُــعَاعُ كُلِّ عَظِيْم ِ نَفْسٍ

من (الوافر) بمناسبة استشهادالإمام علي (ع)

كريم مرزة الأسدي

علــيُّ الدّرُّ يبقــى والإمـــــامُ***وكيــفَ الشمسُ يحجبُها الظّلامُ

وما شمسٌ! سوى جرم ٍصغير *** وفيه الكونُ ينطقُ والأنامُ

أرومُ المدحَ يعجزُني بيانـــي *** وكيف المدحُ يرهبُني المقـامُ!

وقدْ عجزَ الأوائلُ من قديـــم ٍ*** وما نحنُ سوى بشـــــرٍ تلامُ

ولا أنسى؛ إذا أنسى عليـــــــاً*** ألا أقرأ على الدنيا ( السّـلامُ)

ألا للّهِ من نفس ٍ تســــــامتْ*** عـن الدنيـا وذي الدنيـا حطــامُ

فأنتَ النّـــورُترشدنــــــا سـبيلاً*** وبعدكَ لجَّ عالمَنــــــــا القتامُ

وأنتَ شــعاعُ كلِّ عظيم ِ نفسٍ ***ومنكَ ســما عباقرة ٌ عظـــــامُ

وسعتَ العلمَ بحراً فـــي حدودٍ *** وماذا لــو أميط َ لك اللثــــــامُ

مجالاتُ اتســــاعِكَ كلُّ أفــــقٍ *** بليغ ٌ أو تقــيٌّ أو همـــــــــــامُ

فلو كانــــتْ سجيّة ُأيِّ فــــردٍ *** بواحـــدةٍ لحلَّ له القيــــــــــــامُ

بهرتَ الناسَ ما عرفواعظيماً ***بندِّكَ حاروا في الدنيا وهامــــوا

فقالوا : ربُّنا مــــلكَ المنــــــايا *** وقالوا: بأمــرهِ سارَ الغمـــــامُ

وحاشـــــاكَ الذي يرضى بإثــــم ٍ *** فحولُ الفذِّ يشتدُّ الزحــــــــامُ

يلوذُ بـــكَ الدعــــاة ُ لكلِّ حــقٍّ *** وملجأ ُ كـــــلِّ مظلوم ٍ يضـــــامُ

ومــــنْ ينهضْ لإصلاحِ البرايـــا ***ولا تهديــــهِ ينقصهُ التمــــــــامُ

فقامـــتْ باسمكَ الدولُ إتســـــاعاً *** وخرَّ لكَ الجبــــابرة ُ الضخــامُ

وكانَ النّـــــاسُ فــــي جهلٍ شتاتاً *** فوحّـــدَ صفـَّهم ربٌّ فقامـــــوا

ولولا احمــــدُ المبعوثُ فيهمْ ***وأنــــتَ الفذ ُّ مـــا صلـّوا وصامـــوا

فنــاداكَ النبــــيُّ لابن ِ ودٍّ **** فحـــدُّ الحـــقِّ يحســـمُهُ الحســــامُ

وكــــمْ في عصرنا مــــن ْابن ودٍّ *** ولكنْ أيـــنَ حيــــدرة ٌ فسـاموا!

ولـــمْ تشرعْ قتـــالاً دونَ داعٍ ٍ *** ولمّا بادروا صُــرعَ الطغـــــامُ

ولمّا قــــدْ ظفـــرتَ بابنِ عـــاص ٍ *** أنفتَ لسوأةٍ وهــو اللطــــامُ

فكـــــمْ أصفحتَ عـــن خصم ٍ عنيدٍ *** ولا يسمو مروءتكَ الخصــامُ

ولولا أنْ كرهــــتَ الغــــدرَ ظلمــــاً *** لكنتَ من الدهـاةِ ولا تـــرامُ

فكانـــــتْ منـــــكَ ترتجــــفُ المنايا *** فبئسَ الدهرُ يلهمُكَ الحمـامُ

أبا الحســـــنين عفـــــواً فالرزايا *** لقــــدْ حلـّتْ وعاثَ بنا اللئــامُ

ولـــــم نألـــــفْ لغيرك فــــي دمانا *** فذابَ الوجدُ -عشقاً – والغرامُ

أنــــا ابن الكوفــــةِ الحمراء ِنبعــــاً ***ومـــنْ ذراتِ تـُـربتكَ الهيـــــامُ

سقمــــــتُ وما الزمانُ سوى سقام ٍ***وأنـــــتَ اللوذ ُ إنْ حلَّ السقـــامُ

أبا الحـــــوراءِ يشـــــفعُ لي قصيدي*** بـــــيومِ الحشر ِ إنْ نفعَ الكلامُ

إذا كبــــــتِ الليــــــالي مدبـــــــراتٍ *** فمنـــــكِ الحــــقُّ يعلو يا شآمُ (1)

إلى النّجــــف ِ الشـــــريفِ ومنهُ بدأي***وأرجو أنْ يكــــونَ بـــه الختامُ

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(1) نظمت القصيدة في دمشق الشام 1996

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