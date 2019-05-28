البيشمركة والتحالف الدولي يتحدثان عن تنامي تحركات داعش في المتنازع عليها

اعلن التحالف الدولي وقوات البيشمركة الكوردية، الاثنين، ان تحركات مسلحي تنظيم داعش في تنام، وتتسبب بالخوف والقلق في عدد من المناطق في العراق.

وتناول اجتماع مشترك للجانبين باشراف وزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري، تلاوة تقرير غرفة العمليات والاستخبارات بشأن اوضاع مختلف مناطق العراق والمناطق المتنازع عليها وتحركات تنظيم داعش.

واشار التقرير الى تنامي تحركات داعش والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي الحقها بالاهالي والتي تشكل خطراً على أمن المنطقة.

وتناول الاجتماع ايضا انه عدا عطل عيد الفطر، فان تدريبات قوات البيشمركة من قبل قوات التحالف ستتواصل بشكل دائم.

وفي جزء اخر من الاجتماع تطرق الجانبان الى الاوضاع في سوريا والساعات الاخيرة لنهاية نفوذ داعش في ذلك البلد.

وياتي هذا الاجتماع في وقت قامت قوات تنظيم داعش في الاونة الاخيرة بزيادة تحركاتها في محيط كركوك وخانقين، الامر الذي خلق حالة من القلق والخوف في صفوف اهالي تلك المناطق.