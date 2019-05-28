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الرافدين ينشر تعليمات منح قروض 100 مليون لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية

اعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين عن منح قروض لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه ولغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الاهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية المناسبة . تقرر منح قروض تشغيلية لتوسيع اعمال الجامعات والمدارس الاهلية لكافة المراحل وفق الالية المبينة ادناه :

1- مبلغ القرض

رياض الاطفال ( 25) مليون دينار

المدارس الابتدائية ( 50) مليون دينار

المدارس المتوسطة والثانوية ( 75) مليون دينار

الجامعات الاهلية ( 100) مليون دينار

2- مدة القرض ( 5) سنوات بضمنها سنة امهال

3- يتم تقديم عقار مناسب من قبل طالب القرض ويتم رهنه تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف بحيث تغطي قيمته ( مبلغ القرض + 20% ) .

المستمسكات المطلوبة

1- يتم تقديم طلب للحصول على قرض تشغيلي

2- يتم تقديم المستمسكات الثبوتية لطالب القرض ( هوية الاحوال المدنية , بطاقة السكن ) او البطاقة الوطنية الموحدة لمن صدرت له

3- يقدم طالب القرض الاجازة الخاصة بفتح المشروع والموافقات الاصولية من الجهات المعنية ( وزارة التربية او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )

4- تقديم صورة قيد حديثة للعقار المراد رهنه لصالح المصرف .

اجراءات الفرع

1- يتم الكشف عن المشروع واستحصال تاييد مدير الفرع بان المشروع متكامل من ناحية الانجاز .

2-يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان واعداد تقرير الكشف حسب الضوابط ورهن العقار رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف .

3-التأكد من صحة صدور المستندات المقدمة كافة.

4- يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقرض.

5- في حالة تأخير تسديد الفوائد والاقساط لاي سبب كان تستوفى فائدة تاخيرية وعلى عدد ايام التاخير وحسب الشروط والضوابط.

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