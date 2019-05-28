الشركة العامة للصناعات الفولاذية تعلن عن منتجاتها وامكانياتها في مختلف المجالات الصناعية

جددت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن الاعلان عن امكانياتها ومنتجاتها المختلفة.

واكد مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة ان الشركة تمتلك مصانع متخصصة تشكل وحدة صناعية متكاملة وكفاءات هندسية وفنية ذات خبرات متراكمة ولها باع طويل في المجال الصناعي ، مشيرا الى ان الشركة تنتج انواع المسبوكات والجسور الرئيسة والثانوية والروافد وجسور المشاة وانتاج المطروقات الحرة وبعض اجزاء محركات توليد الطاقة الكهربائية اضافة الى انتاج الرافعات الجسرية بحمولات مختلفة والمبادلات الحرارية وانتاج خزانات مختلفة القياسات للمياه والوقود والمواد الكيمياوية ، مضيفا بأن الشركة تنتج ايضا انواع مختلفة من الفلنجات واعمدة الانارة واعمدة نقل الطاقة الكهربائية المشبكة والمدورة العادية والمغلونة باطوال ( 9 و 11 و 14) متر وانتاج ابراج نقل الطاقة الكهربائية بحمولات مختلفة وابراج الاتصالات بارتفاعات مختلفة مع ملحقاتها وكذلك انتاج كافة انواع المسقفات والهياكل الحديدية والمخازن وانشاء محطات معالجة المياه ، واستطرد بالقول ان لدى الشركة الامكانية لغلونة كافة انواع المقاطع الحديدية والاعمدة والابراج وانتاج الكرفانات المتحركة والثابتة والخدمية وتصنيع مقاعد الجلوس والرحلات المدرسية فضلا عن نشاطها في مجال تصميم وتنفيذ لوحات الدلالة والعلامات المرورية بانواعها وانتاج وتنفيذ الاسيجة الحديدية للمتنزهات والحدائق والطرق السريعة وانتاج الانابيب المستخدمة في نقل النفط والغاز وفي مصافي النفط والانابيب المستخدمة في تصفية المياه وانتاج كافة مستلزمات المرشات الصناعية والمسقفات القوسية واختام التسييل الخاصة بصهاريج نقل المشتقات النفطية ومحطات الوقود وواقيات وقواعد اسطوانات الغاز وكذلك انتاج سائل الاوكسجين الصناعي والطبي بنقاوة عالية.

واكد المدير العام ان الشركة حائزة على شهادة الجودة العالمية ( ISO 9001:2015)